Тысячи российских алиментщиков рискуют де-юре стать бомжами

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Новый закон, позволяющий признавать алиментщиков безвестно отсутствующими, а также лишать их регистрации по месту жительства, может затронуть около 4 тысяч должников.
По закону, семьи, от которых скрываются алиментщики, получили право через суд признавать их безвестно отсутствующими. Это будет возможно, если должника не смогли найти приставы, а со дня, когда были получены последние сведения о его местонахождении, прошел минимум год.
Кроме того, дети таких должников смогут получать пенсию по случаю потери кормильца, а сами алиментщики лишатся регистрации по месту жительства, то есть, формально, будут признаны бомжами. Кроме того, отсутствие регистрации может создать проблемы при устройстве на работу.
"Не каждый должник захочет быть ущемлён в правах, не каждый захочет возмещать потом (государству) пенсию по потере кормильца. Мы полагаем, что люди, которые скрывают свои доходы, но могут платить, выйдут из тени и начнут выплачивать средства на содержание своих детей", — отметил Аристов.