ФССП летом решит проблему взыскания штрафов с полных тёзок должника

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Приставы больше не будут ошибаться с должниками по административным штрафам — с 31 июля в постановлениях кроме ФИО и даты рождения будут указывать дополнительный идентификатор, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"С 31 июля 2018 года вводится необходимость указания в постановлениях о привлечении к административной ответственности дополнительного идентификатора", — сказал Аристов журналистам.

Он отметил, что это может быть индивидуальный номер налогоплательщика, СНИЛС, номер водительского удостоверения, номер свидетельства о регистрации транспортного средства или номер паспорта — в зависимости от органа, который вынес постановление о привлечении к административной ответственности.

"Это практически на 100 процентов исключит возможность взыскания долга не с того физического лица", — пояснил Аристов.