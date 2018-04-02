Глава Мосгорсуда рассказал о пользе электронного документооборота в судах

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Переход московских судов и судебных приставов на электронный документооборот поможет покончить с очередями в канцелярии, подделкой документов и сэкономит бюджетные средства, заявила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.
С понедельника столичные суды и ФССП перешли на электронный документооборот.
"Все суды соответствующе оборудованы, все умеют работать по всем категориям дел", — сказала Егорова на презентации новой системы.
Она пояснила, что раньше существовала проблема с подделкой документов. "Теперь не будет поддельных исполнительных листов. От новой системы одни плюсы", — отметила Егорова.
Как сообщили в Мосгорсуде, раньше исполнительные листы печатали и в бумажном виде и почтой отправляли из суда приставам. Теперь они будут оформляться в электронном виде, заверяться электронной подписью судьи и по защищенным каналам связи направляться в соответствующее территориальное подразделение ФССП для исполнения. Приставы в свою очередь сначала подтвердят получение документа, а затем должны будут прислать постановление судебного пристава-исполнителя.
Проект уже был испытан, в рамках пилотного запуска суды направляли документы по взысканию госпошлины. За 2017 год таким образом было направлено более 11 тысяч документов, в доход государства взыскано более 10 миллионов рублей.