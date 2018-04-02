Власти пообещали свозить на новый участок "Ядрово" только "местный" мусор

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На новый участок полигона "Ядрово" в Волоколамском районе будет привозиться только мусор из ближайших районов Подмосковья, сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева в Телеграм-канале.

По данным муниципалитета, выброс свалочного газа на мусорном полигоне в Волоколамске произошел 21 марта, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.

"На вторую карту будет приезжать только мусор с прилегающих районов Московской области, только местный мусор, как мы договаривались с инициативной группой. Никакой другой мусор на новую карту поступать не будет. Мы поставим обязательным условием здесь — сделать мусоропереработку. Органика будет отделяться, владельцы полигонов должны будут заключить соответствующие контракты. Они приступили к оплате контракта по очистным сооружениям, которых здесь не было с самого начала существования полигона. Задача — сделать очистную станцию, чтобы убрать весь фильтрат", — сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что работа на полигоне сейчас ведется в круглосуточном режиме.

Ранее зампред областного правительства Александр Чупраков сообщал, что почти закончены работы по подготовке нового участка полигона "Ядрово", куда будет свозиться мусор после закрытия старого участка и начала на нем работ по дегазации. Мусор на него будет свозиться после 14 апреля, когда закончится формирование тела полигона на старом участке.