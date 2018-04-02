Роскомнадзор не получил ответа Telegram на уведомление о ключах шифрования

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Роскомнадзор не получал официального ответа Telegram на уведомление службы о необходимости предоставить ФСБ России ключи шифрования сообщений мессенджера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В начале этой недели истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам представителя службы, 15-дневный срок ответа на уведомление истекает в среду, 4 апреля. В противном случае надзорное ведомство грозится подать в суд иск о блокировке мессенджера в России. Ранее в понедельник адвокат Telegram Дмитрий Динзе сообщил журналистам, что компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей по техническим причинам.

"По данным на 13.00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited. Ни по почте, ни на адреса электронной почты Роскомнадзора не поступало никаких писем ни от владельцев, ни от администраторов, ни от представителей компании", — сказал представитель Роскомнадзора, добавив, что по получении этот ответ будет рассмотрен.

Роскомнадзор направил в Telegram уведомление 20 марта — сразу после того, как Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск юристов Telegram о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года, которым утвержден порядок предоставления данных, необходимых для декодирования сообщений пользователей.

В уведомлении, опубликованном на сайте Роскомнадзора, указывается на неисполнение мессенджером закона "Об информации (…)", выразившееся в том, что Telegram не предоставил в ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В уведомлении говорится, что факт неисполнения подтвержден судами в конце 2017 года. Речь идет о решении оштрафовать Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Создатель Telegram Павел Дуров в ответ на это заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, и угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов.

Telegram не впервые сталкивается со сложностями в работе в РФ. В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки в РФ после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).