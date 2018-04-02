Роскомнадзор не получил ответа Telegram на уведомление о ключах шифрования

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Роскомнадзор не получал официального ответа Telegram на уведомление службы о необходимости предоставить ФСБ России ключи шифрования сообщений мессенджера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По данным на 13.00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited. Ни по почте, ни на адреса электронной почты Роскомнадзора не поступало никаких писем ни от владельцев, ни от администраторов, ни от представителей компании", — сказал представитель Роскомнадзора, добавив, что по получении этот ответ будет рассмотрен.
Роскомнадзор направил в Telegram уведомление 20 марта — сразу после того, как Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск юристов Telegram о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года, которым утвержден порядок предоставления данных, необходимых для декодирования сообщений пользователей.
Telegram не впервые сталкивается со сложностями в работе в РФ. В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки в РФ после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).