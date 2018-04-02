В Подмосковье на всех полигонах проведут работы по подготовке дегазации

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На всех мусорных полигонах в Московской области идет активная работа по подготовке к дегазации, власти информируют население, сообщила пресс-служба губернатора региона в официальном Telegram-канале.

"Что касается нашей работы по полигонам, по утилизации мусора, Александр Чупраков (спецпредставитель Губернатора Московской области по экологии) ведет активную работу и регулярно информирует. На всех фактически без исключения полигонах идет подготовка к дегазации или уже ведется дегазация, сбор фильтрата. Вся эта работа на оставшихся 15 полигонах представляется очень актуальной и важной", — отметил губернатор Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба.

В минувшую пятницу представитель регионального главка МЧС РФ сообщил РИА Новости, что режим повышенной готовности введен в Волоколамском районе из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона "Ядрово". В свою очередь помощник главы Волоколамского района Ирина Вешкарева подтвердила РИА Новости, что режим повышенной готовности начал действовать.