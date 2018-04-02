В Госдуму внесли проект о блокировке порочащих честь и достоинство сведений

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается внести в действующее законодательство изменения, предусмотрев особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в сети "Интернет", порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, в частности, в случае, когда лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в интернете сведений, не удалило их, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям.