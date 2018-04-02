Более 31 тысячу элементов навигации обновят на МЦК и в метро к ЧМ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Более 31 тысячи элементов навигации обновят в метро и на МЦК к чемпионату мира по футболу, а на новых схемах специальными значками обозначат стадионы "Лужники" и "Спартак", сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.

"Более 31 тысячи элементов навигации обновят в метро и на МЦК. Это схемы в поездах метро и МЦК, маршрутно-путевые полосы и указатели. На новых схемах отображены открывшиеся станции — "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии", — сказал он.

Также на картах будет изображен логотип ЧМ-2018, а стадионы "Лужники" и "Спартак", место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр отметят специальными значками.

Масштабная программа по обновлению навигации в метро и на МЦК, как пояснил Ликсутов, была запущена в связи открытием новых станций и предстоящим чемпионатом мира. © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк В московском метро к ЧМ-2018 отметят кассы с англоговорящими сотрудниками

"Обновление более 30 тысяч схем в поездах метро и МЦК завершено на 70%, полностью работы будут закончены в апреле. Обновленные схемы помогут поклонникам футбола легко определить, на какую станцию им ехать, чтобы попасть на матч или в официальную фан-зону", — добавил вице-мэр.

С помощью схемы болельщики смогут сориентироваться, например, с тем, как доехать до стадиона "Лужники", как попасть в официальную фан-зону или где получить паспорт болельщика.

Ликсутов подчеркнул, что в метро регулярно обновляют навигационные элементы и схемы, традиционно масштабная замена навигации происходит перед открытием новых станций.