Власти выделили средства на монтаж объектов к ЧМ-2018 в десяти регионах

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей на временные инфраструктурные объекты в 10 регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Средства в размере 2,563 миллиардов рублей распределены между бюджетами 10 субъектов Федерации на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России", — говорится в тексте распоряжения.

В распоряжении подчеркивается, что всего в федеральном бюджете РФ на 2018 год предусмотрено 2,823 миллиарда рублей на строительство инфраструктурных объектов ЧМ-2018 в регионах, остаток в размере 260 миллионов рублей будет перераспределен на другие цели в рамках подготовки к проведению чемпионата.

Добавляется, что документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 29 марта 2018 года.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.