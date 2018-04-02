Пляски на костях. В России задумались об уголовной ответственности за фейки

Мемориал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Мемориал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Ирина Халецкая. После пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" в Сети быстро появилась информация о том, что власти якобы замалчивают реальные масштабы трагедии. Короткие аудиозаписи и текстовые сообщения с "закрытыми данными" вирусно распространялись по соцсетям и мессенджерам. Со ссылкой то на неизвестных спасателей, то на анонимных медиков людей шокировали цифрами: погибших не 64, а три сотни. Безо всяких подтверждений. На фейк клюнули не только простые пользователи, но и звезды шоу-бизнеса. Позднее им пришлось извиняться.

Подозреваемого в распространении лживой информации вскоре нашли — он признался сам. СК возбудил дело. А в обществе всерьез задумались об ужесточении законодательства и введении уголовной ответственности за фейковые новости.

"Простите за страдания"

Ложные сведения, по версии следствия, вбросил гражданин Украины Никита Кувиков, известный в Cети как пранкер Евгений Вольнов. В своих роликах на хостинге YouTube он подробно рассказал, как звонил в администрацию Кемеровской области, местные морги, больницы, коммунальные службы. Представляясь одним собеседникам сотрудником администрации президента, а другим — работником МЧС, он говорил, что "мешков для трупов уже не хватает", и уточнял, есть ли достаточное количество мест в морге. Кроме того, Вольнов "распоряжался" убрать цветы из сквера — к импровизированному мемориалу в память о погибших горожане шли нескончаемым потоком.

Все разговоры он записывал. А потом "закрытую информацию" вбросили в Сеть. Фейк распространялся с бешеной скоростью. О занижении числа погибших заговорили блогеры, телеграм-каналы и паблики в соцсетях. Пользователи, не задумываясь о том, что никаких доказательств нет, делали перепосты. "Инфа стопроцентная, от человека, которому я доверяю", — такая подводка сопровождала публикации в Сети жителей самых разных регионов России.

Признавшись в фейке, Вольнов заявил, что нисколько не сожалеет о своем поступке: "Хотел показать россиянам, что чувствуют украинцы". По словам пранкера, такими "акциями" он "дает сдачи в информационном поле".

После этого популярный паблик MDK принес свои извинения за распространение ложной информации и извинился перед теми, кому "твиты могли принести страдания или напугать". Блогер Николай Соболев также попросил прощения за тиражирование непроверенных сведений и скрыл свой ролик. Опровержения в своих аккаунтах разместили и представители шоу-бизнеса.

Извинялись не только известные в Сети личности. Врач, который на митинге в Кемерово уверенно говорил о 300 погибших, позже признался, что прочитал об этом в интернете. Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший во время пожара в ТЦ троих детей, жену и сестру, тоже опубликовал видеообращение, где признал, что "власти никого не обманывали, а жертв действительно 64".

В отношении пранкера Вольнова тем временем возбудили уголовное дело по статье 282 УК России. Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск. Украина, разумеется, отказалась выдать Вольнова России.

Не путать с личным мнением

После трагедии в Кемерово эксперты задумались об ужесточении наказания за распространение фейков, направленных на дестабилизацию, создание паники и провоцирование массовых беспорядков. В частности, с такой инициативой выступили известные в России пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Каким образом эта идея будет оформлена, пока неизвестно: совет по развитию информационного общества и СМИ Молодежного парламента при Госдуме рассмотрит предложение 6 апреля.

В комментарии РИА Новости Кузнецов рассказал, что меры будут направлены на контроль и блокировку далеко не всех фейков в Сети. Речь идет только о лживых сведениях, которые распространяют во время ЧП, тех, что могут привести к серьезным последствиям — массовой панике и беспорядкам.

"Такие истории неоднократно возникали прежде, никто не застрахован от них и в будущем. Например, во время наводнения 2012 года в Крымске было много разговоров о том, что якобы утонул автобус с детьми, однако это специально замалчивают в СМИ. Но тогда не было мессенджеров, поэтому вброс так и остался на уровне слухов", — отмечает Кузнецов.

Инициатива российских пранкеров, однако, вызвала неоднозначную реакцию в Госдуме. Так, по мнению зампреда комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марины Мукабеновой, контролирующих норм и так достаточно.

Депутат напомнила, что есть закон о наказании за предоставление недостоверной информации, вступивший в силу 1 января 2017 года, — это что касается официальных источников и новостных агрегаторов. Если речь идет о частных высказываниях, то законодательство предусматривает административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность за призывы к беспорядкам, пояснила она.

Мукабенова также отметила, что в случае разработки закона о фейковых новостях необходимо конкретизировать, кого именно предлагается наказывать за распространение ложной информации в интернете, — здесь, обращает внимание парламентарий, необходимо быть осторожными и не задеть свободу слова.

"Например, писавшие о ЧП в Кемерово пользователи Сети во многом выражали лишь личное мнение. Мы не можем каждому запретить писать то, что он думает. Важно, чтобы мы не ущемили права граждан, которые друг с другом общаются в соцсетях. Если честно, я бы, наверное, не поддержала такую инициативу", — призналась депутат в беседе с РИА Новости.

Тем не менее пранкер Вован настаивает на том, что размножение фейков в условиях трагедий, подобных кемеровской, — это вовсе не распространение информации, порочащей честь и достоинство человека, а умышленное продвижение заведомо ложных сведений.

"Слухи, что погибших в ТЦ якобы в пять раз больше, — не высказывание личного мнения, не точка зрения, а конкретная информационная диверсия, чтобы посеять панику. Человек (Вольнов. — Прим. ред.) в принципе этого не скрывает. Но мы говорим об историях, когда невозможно притянуть за разжигание межнациональной розни, в чем сейчас обвиняют Вольнова. Вбросы обычно делают тайно, таких информационных диверсантов порой привлечь невозможно", — убежден Кузнецов.

Поправки в УК

Заведующий кафедрой уголовного права МГУ имени М. В. Ломоносова, член научно-консультативного совета при СК, Генпрокуратуре и Верховном суде Леонид Головко высказал РИА Новости мнение, что введение ответственности за продвижение фейков будет легитимным.



"Отличие статьи кроется в умышленном распространении заведомо ложной информации, которая несет в себе корыстные цели, направленные на дестабилизацию государства и создание паники среди населения. В таком контексте она бы не была автономной", — считает Головко.

По его мнению, в действующем УК пока нет статьи, которая полностью охватывала бы подобный состав преступления. Есть похожие положения, такие как публичные призывы к терроризму, возбуждение вражды и ненависти.

При этом он уточнил, что делать исключение в плане масштабов трагедии, на фоне которой распространяются фейки, не нужно. "Во-первых, это невозможно. Надо понимать, что "чрезвычайная ситуация" — это в первую очередь правовая категория. Такой режим вводят отдельным распоряжением. В случае с Кемерово его не было. Тем не менее мы понимаем, что случившееся можно назвать катастрофой", — обрисовывает ситуацию профессор.

Второй аспект, на котором он акцентирует внимание: заведомо ложная информация может возникнуть на пустом месте — чрезвычайной ситуации в реальности нет, но в Сети ее активно обсуждают.

"Скажем, злоумышленник вбрасывает информацию, что произошло 10 взрывов, а власти скрывают это. Взрывов по факту нет, но люди, поддавшись панике, выйдут на улицу с требованиями. Важно понять, зачем это делается, с какой целью? Создается механизм дестабилизации, а уж на пустом месте или в условиях реальной трагедии — не имеет значения", — убежден Головко.

Блокировать все?

Кроме того, авторы инициативы хотят прописать отдельную норму, согласно которой источники распространения лжи будут блокироваться. Как именно организовать блокировку фейков, пока непонятно. Скорее всего, в процесс включится Роскомнадзор — по той же схеме, что и с сайтами, содержащими экстремистские материалы. Но с этой опцией, полагает Головко, у законотворцев могут возникнуть сложности.

"Первая часть закона — процессуальная. Найти человека, выдвинуть обвинение, доказать. Это долго, но реально. А вторая — технологическая составляющая, которую следует продумать отдельно. Как оперативно блокировать? Кого? Тот, кто репостнул информацию, может считаться соучастником только в том случае, если он знал, что распространяет заведомо ложные данные, направленные на создание паники. А если он стал лишь жертвой фейка и слепо распространил, его максимум можно назвать распространителем слухов", — говорит он.

В каждом конкретном случае придется доказывать умысел на продвижение информации и мотивы, которыми человек руководствовался. Впрочем, блокировать ссылки распространителей тоже нужно, даже если они делали это неумышленно, считает пранкер Кузнецов. По его словам, популярные блогеры легко могут посеять панику, поскольку им, как лидерам общественного мнения, нередко доверяют больше, чем СМИ.

"Самое главное — сработать на опережение. Человек, зная, что есть подобная мера наказания, сто раз подумает, стоит ли распространять информацию, не имея каких-либо подтверждений", — аргументирует Кузнецов.

Первые в мире

Идея ужесточить наказание за распространение ложной информации в соцсетях обсуждается не только в России. Ранее Евросоюз объявил о начале масштабной кампании по борьбе с дезинформацией в интернете. Фейковые новости вышли из разряда страшилок и розыгрышей, став оружием, в том числе политическим, признали в ЕС. Однако до конкретных мер дело пока не дошло.

Реального опыта в мировой законодательной практике нет ни у кого. Россия может стать первой страной, где будет принят соответствующий закон.