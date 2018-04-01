Около шести тысяч человек вышли на митинг за закрытие полигона "Ядрово"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Митинг в подмосковном Волоколамске за закрытие полигона "Ядрово" собрал порядка 6 тысяч человек, заявил журналистам мэр Волоколамска Петр Лазарев.
Эту информацию подтвердил РИА Новости член инициативной группы, отметив, что "шесть (тысяч) принимали участие, пока нам МВД официальные данные не давало".
Трансляция митинга велась в социальных сетях. На видео было видно, что вся площадь перед зданием районной администрации была заполнена людьми. Многие жители, пришедшие на митинг, держали в руках шарики с призывом закрыть полигон "Ядрово", у многих в руках были плакаты с требованиями к властям.
На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на мусорном полигоне в Волоколамске произошел выброс свалочного газа, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты. Ксения Собчак, взявшая под контроль этот вопрос в ходе предвыборной кампании, потребовала у Андрея Воробьева закрыть полигон за две недели.