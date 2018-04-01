Жители Волоколамского района требуют закрыть полигон "Ядрово"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жители Волоколамского района выступают за закрытие полигона "Ядрово", трансляция митинга ведется в соцсети.

"Закрыть!" — кричат жители района.

Ранее исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев заявил, что оператора полигона "Ядрово" привлекут к ответственности, "вплоть до уголовной".

На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на мусорном полигоне в Волоколамске произошел выброс свалочного газа, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.