Врио губернатора Кузбасса пообещал работать в диалоге с жителями

Сергей Цивилев и Владимир Чернов общаются с участниками митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня

Сергей Цивилев и Владимир Чернов общаются с участниками митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня

КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Назначенный в воскресенье врио главы Кузбасса Сергей Цивилев пообещал реализовать все инициативы по развитию региона и работать с жителями области в постоянном диалоге.

Цивилев был назначен врио главы Кузбасса в воскресенье после отставки Амана Тулеева.

"Я хочу заверить всех вас, каждого жителя Кемеровской области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона, а мы вместе с вами определим, что в первую очередь и в долгосрочной перспективе нужно сделать для будущего Кузбасса", — говорится в обращении Цивилева к жителям области.

Он отметил, что убежден, что только в диалоге с людьми можно укрепить благосостояние жителей области, обеспечить их безопасность, заложить основу для развития новых поколений кемеровчан.

"Считаю необходимым подчеркнуть – прямое общение с людьми является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить много непростых, сложных задач. Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата", — сказал Цивилев в обращении.