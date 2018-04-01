В России исчезла одна профессия

Студентка на занятиях по машинописи и стенографии. Архивное фото

Студентка на занятиях по машинописи и стенографии. Архивное фото

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Профессию стенографиста в России официально ликвидировали, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Отмечается, что соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин в связи с невостребованностью этой сферы деятельности.

Согласно документу, должности "секретарь-стенографистка", "стенографистка" и "заведующая машинописным трудом" исключаются из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Ранее россияне назвали наименее перспективные профессии для начала карьеры. По мнению участников опроса, таковыми являются работа дворника, а также занятость в сфере жилищно-коммунальных услуг.