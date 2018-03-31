К генконсульству США в Петербурге прибыла комиссия по приему здания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Комиссия по приему здания прибыла к генконсульству США на Фурштатской улице в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее сообщалось, что в субботу около 19.25 мск со здания американского генконсульства был снят государственный флаг США.

В 21.50 мск к входу в здание дипмиссии подошло несколько человек, у некоторых из них были в руках документы. Прибывшие постояли несколько минут в ожидании, пока откроются ворота во внутренний двор.

"Комиссия по приему здания", — доложил по рации дежуривший на месте сотрудник полиции. В 21.59 прибывшие вошли на территорию генконсульства.

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".

После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.