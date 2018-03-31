Студенты ВШЭ пояснили свою позицию по встрече с Песковым

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Команда ток-шоу "В точку!" заявила об отсутствии давления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на свою работу, сообщается в Instagram ток-шоу.

Ранее в СМИ появилась информация, что студенты ВШЭ готовят обращение к руководству, в котором, в частности, жалуются на цезуру в связи с решением не публиковать запись встречи с Песковым. В социальных сетях были опубликованы фрагменты выступления, в вузе сообщили, что появившиеся в сети записи были сделаны на мобильные телефоны самими учащимися, и удалять их университет не будет.

"Мы сообщаем, что на работу нашей команды не было оказано никакого влияния ни со стороны Дмитрия Пескова, ни со стороны Сергея Корзуна. Нам действительно не отдали запись эфира, но с чем это связано, мы не знаем", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, команда ток-шоу также не имеет никакого отношения к письму о цензуре на имя руководителю образовательной программы "Журналистика" Сергея Корзуна.

"Искренне просим вас не верить любой информации, связанной с "таинственным письмом" и не распространять ложные сведения. Команда ток-шоу "В точку!" остаётся верна журналистской этике", — добавляется в сообщении.

Песков позже заявил, что в ситуации с публикациями записей с его встречи со студентами Высшей школы экономики никакой цензуры нет. Он отметил при этом, что во время общения исходил из того, что разговор носил закрытый характер.

Ранее в социальных сетях были опубликованы записи выступления Пескова на ток-шоу в Высшей школе экономики. В СМИ сообщалось, что мероприятие предполагалось в формате "не для записи". Песков позже заявил, что в ситуации с публикациями записей с его встречи со студентами Высшей школы экономики никакой цензуры нет. Он отметил при этом, что во время общения исходил из того, что разговор носил закрытый характер.