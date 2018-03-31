Студенты ВШЭ пояснили свою позицию по встрече с Песковым

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Команда ток-шоу "В точку!" заявила об отсутствии давления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на свою работу, сообщается в Instagram ток-шоу.
"Мы сообщаем, что на работу нашей команды не было оказано никакого влияния ни со стороны Дмитрия Пескова, ни со стороны Сергея Корзуна. Нам действительно не отдали запись эфира, но с чем это связано, мы не знаем", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, команда ток-шоу также не имеет никакого отношения к письму о цензуре на имя руководителю образовательной программы "Журналистика" Сергея Корзуна.
Песков позже заявил, что в ситуации с публикациями записей с его встречи со студентами Высшей школы экономики никакой цензуры нет. Он отметил при этом, что во время общения исходил из того, что разговор носил закрытый характер.
Ранее в социальных сетях были опубликованы записи выступления Пескова на ток-шоу в Высшей школе экономики. В СМИ сообщалось, что мероприятие предполагалось в формате "не для записи". Песков позже заявил, что в ситуации с публикациями записей с его встречи со студентами Высшей школы экономики никакой цензуры нет. Он отметил при этом, что во время общения исходил из того, что разговор носил закрытый характер.