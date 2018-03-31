Бастрыкин наградил кемеровчан, спасавших людей во время пожара

Пожар в торговом центре в Кемерово (835)

Александр Бастрыкин наградил кемеровчан, спасавших людей во время пожара в торговом центре. 31 марта 2018

Александр Бастрыкин наградил кемеровчан, спасавших людей во время пожара в торговом центре. 31 марта 2018

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды кемеровчанам, спасавшим людей во время пожара в торговом центре, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе визита в Кемерово отдельно встретился с людьми, которые в экстремальной ситуации не растерялись и, рискуя собственной жизнью, проявили настоящий героизм, сами того не осознавая… вручив героям ведомственные награды за спасение десятков человеческих жизней, Александр Бастрыкин подчеркнул, что эти медали – боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество", — сказала она.

По словам Петренко, среди награжденных — работник одного из залов третьего этажа Александр Калачёв, 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин, сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов, аниматор детской игровой комнаты, расположенной вблизи очага возгорания, Кристина Никитина.

© Фото : СК РФ Александр Бастрыкин наградил кемеровчан, спасавших людей во время пожара в торговом центре. 31 марта 2018 © Фото : СК РФ Александр Бастрыкин наградил кемеровчан, спасавших людей во время пожара в торговом центре. 31 марта 2018

Глава СК России отметил, что "в ходе встречи с родственниками погибших и потерпевших мы обещали и сделаем все, чтобы отыскать истину и справедливость, наказать виновных", добавила Петренко.