МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди, похоронили в закрытом гробу, сообщает РЕН ТВ.

Похороны бизнесмена прошли на Троекуровском кладбище в закрытом режиме. Проститься с ним пришли только родные и близкие.

Создатель "МММ" умер в возрасте 62 лет, официальная причина смерти не разглашалась, однако СМИ сообщали, что Мавроди скончался в результате сердечного приступа.

Сергей Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" — крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду.

В 2003 году его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.