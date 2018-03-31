В Кемерово идет подготовка к митингу в память о погибших в пожаре

Стихийный мемориал из цветов и воздушных шаров в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Архивное фото

Стихийный мемориал из цветов и воздушных шаров в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. На площади Советов в центре Кемерово идёт подготовка к массовому митингу в память о погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Сейчас площадь по периметру перекрыта полицейским забором, стоит полиция. В заборе стоят рамки, через которые пропускают на площадь участников митинга.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура. Тулеев не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям, первый вице-премьер региона назвал митинг после ЧП "акцией по дискредитации властей", а вице-губернатор заявил о желании митингующих "попиариться".