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Общество

Паспорт в стол. Почему россияне отказываются от документов

08:0031.03.2018
(обновлено: 08:05 31.03.2018)
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© Depositphotos / yuliasverdlovaphoto.gmail.comДевушка держит российский паспортДевушка держит российский паспорт
© Depositphotos / yuliasverdlovaphoto.gmail.com

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. "Без бумажки ты — букашка", — сказал поэт. Тем не менее десятки граждан России живут без паспорта. Одни никогда не задумывались о походе в паспортный стол, другие сознательно отказываются от ИНН и СНИЛС. РИА Новости выяснило, как такие люди взаимодействуют с государством.

Пермская золушка

История девушки Марины из Перми облетела соцсети. Она обратилась в службу социальной защиты с просьбой помочь получить документы. По словам пермячки, в детстве ее, беспризорницу, забрала к себе семья. Приемные родственники якобы заставляли Марину работать. Мать двоих детей скрыла ее от правоохранительных органов, решив вырастить самостоятельно. Ни в милицию, ни в комиссию по делам несовершеннолетних не обращалась.

В семье девочку назвали Мариной, дали свою фамилию и отчество по имени приемного отца. Но документы не оформили — для свидетельства о рождении требовалось как минимум знать дату появления на свет. О судьбе девушки без документов стало известно лишь после смерти приютившей ее женщины. Помочь Марине с паспортом и медицинским полисом вызвался сын случайной опекунши.

Образования у нее нет. Сначала помогала по дому, а повзрослев, нашла нелегальную подработку: мыла полы в ближайших магазинчиках и убирала снег во дворах. Ей платили по 150 рублей в день. На эти деньги и жила. Помогали Марине и неравнодушные люди: кто пуховик отдаст, кто обувь.

Российский паспорт. Архивное фото
© РИА Новости
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Представитель некоммерческой организации "Институт социального развития" Ирина Воздвиженская рассказала РИА Новости, что девушка попала в поле зрения государственных служб не в первый раз. "История вообще неоднозначная. Мы ей предложили пройти медицинское обследование в нашем центре социальной адаптации. У нас там есть паспортный стол, ей ведь и возраст надо восстанавливать, но она не явилась. Летом прошлого года она уже приходила к уполномоченному по правам человека Пермского края, ей тоже объяснили, что сделать, как восстановить документы. Она жаловалась, что болеет, ей предложили обследование в больнице. Должна была сдать анализы, но она устроила скандал и ушла", — описывает ситуацию Воздвиженская.

"Для государства не существует"

Случай Марины, впрочем, не уникальный. Житель Бурятии Сергей Никонов прожил без паспорта 28 лет. Он не учился в школе, не посещал поликлинику и не работал официально. О документах задумался, когда решил съездить в Читу к родственникам гражданской жены.

Асият Матуева
© Фото : из личного архива Асият Матуевой
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Почему Сергей оказался без удостоверения личности? У него восемь старших братьев и сестер, всех их воспитывала мать, работавшая на ферме. Учиться он не пошел, помогал по хозяйству — кормил животных, пас коров и лошадей. Не умеет ни писать, ни читать. "Для государства меня не существует. В больницу действительно ни разу не обращался, — признавался он. — Просто не болею. Да и особой нужды в документах не было. За пределы района я не выезжал, работал всегда неофициально. Сейчас вместе с любимой женщиной снимаем домик. Зарабатываю тем, что строю дома, дачи, бани".

Жительница Амурской области прожила без документов те же 28 лет. В службу социальной защиты она обратилась, когда забеременела. "В один из морозных январских дней на пороге центра "Родник" появилась беременная женщина в состоянии легкого алкогольного опьянения. Одета была очень легко для северной зимы. Добрые люди ей подсказали, что в центре есть комната нужных вещей, где она сможет подобрать себе что-то по погоде", — рассказала руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Людмила Фида. В итоге в центре ей помогли оформить документы.

Работа православной службы Милосердие
© РИА Новости
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Врач из подмосковного Ступино Ильгам Бурнаев без паспорта восьмой год. Однако не по своей воле. В беседе с РИА Новости он объяснил, что подал документы на российское гражданство в 2000 году в посольстве России в Узбекистане. Просьба была удовлетворена. "Мы с женой получили на руки соответствующие справки. В 2002 году переехали в Россию, нам выдали документы. Но в 2010-м чиновники сказали, что произошла ошибка, в базе данных нас якобы нет. Паспорта попросили отдать, пообещав, что быстро во всем разберутся. До сих пор это все тянется", — жалуется медик.

По его словам, в августе прошлого года сыну исполнилось 14 лет. "Он здесь родился, у него есть свидетельство о рождении, но паспорт тоже не дали", — посетовал Бурнаев.

"Душа болит за горожан"

Однако некоторые россияне осознанно отказываются от получения документов уже взрослыми. Многим дороги удостоверения личности советского образца. Паспорта СССР были бессрочными, а значит, если туда была вклеена фотография после 45 лет, документ действителен, аргументируют они. "Я живу с паспортом СССР. Чиновники часто не знают, что им можно пользоваться. Владельцу такого документа надо написать запрос в МВД, чтобы получить справку о действительности документа. Я ее получила, проблем никаких нет", — делится опытом жительница Екатеринбурга Виктория.

Отдельная история — верующие, не признающие документы по религиозным соображениям. "Малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть", — сказано в "Откровении Иоанна Богослова". Некоторые православные считают введение биометрических паспортов, ИНН, СНИЛС подтверждением этого пророчества.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПаломники в селе Великорецком молятся у Великорецкой иконы Святителя Николая Чудотворца во время Великорецкого крестного хода в Кировской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Паломники в селе Великорецком молятся у Великорецкой иконы Святителя Николая Чудотворца во время Великорецкого крестного хода в Кировской области

Житель Нижегородской области Владимир "избавился" не только от паспорта, но и от медицинского полиса: "Жизнь сильно изменилась. Родные и знакомые меня не поняли, ограничились мои возможности юридические и финансовые. Пришлось уволиться с предыдущей работы, на новую официально устроиться я уже не могу. Денег стало меньше, а проблем — больше. С другой стороны, меня не покидает ощущение благодати Божией и помощи сил небесных". Зарабатывать ему теперь приходится неофициально. "Зато живу за городом в садовом доме — благодать райская. Только душа болит за тех, кто остался задыхаться в безумной круговерти мегаполиса", — говорит он.

Руководитель Православного центра правовой защиты юрист Геннадий Савенков, в свою очередь, в комментарии РИА Новости отметил, что существует законная процедура отказа от документов. "Мы никому не советуем действовать спонтанно. При большом желании человек может обратиться в суд и получить справку с именем, отчеством, фамилией, годом рождения. Она, в принципе, заменяет удостоверение личности", — разъяснил специалист.

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