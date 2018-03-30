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Общество

Движение транспорта ограничат около московских кладбищ 1, 8 и 15 апреля

19:0130.03.2018
(обновлено: 19:03 30.03.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСотрудник ДПС. Архивное фотоСотрудник ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено рядом с московскими кладбищами из-за проведения пасхальных мероприятий 1, 8 и 15 апреля, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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"В связи с проведением пасхальных мероприятий вблизи Бутовского, Востряковского, Головинского, Домодедовского, Захарьинского, Митинского, Николо-Архангельского, Перепечинского, Химкинского, Хованского и Щербинского кладбищ будет ограничено движение личного транспорта. Все изменения будут действовать 1, 8, 15 апреля с 06.00 мск до окончания мероприятий с учетом дорожно-транспортной ситуации", — говорится в сообщении. ЦОДД просит с пониманием отнестись к временным изменениям, быть предельно внимательными и руководствоваться дорожными знаками.

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Добавляется, что в Северо-Западном округе движение будет ограничено на участке проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади и на участке бокового проезда улицы Планерной (проектируемого проезда №5492) от дома 12, корпус 1 до ТПУ "Планерная". Также временно будут установлены знаки, ограничивающие остановку на нечетной стороне Волоколамского проезда, на участке бокового проезда улицы Планерной от улицы Фомичевой до дома 12, корпус 1, по четной стороне Планерной улицы, на участке Пятницкого шоссе от пересечения с улицей Барышиха до пересечения с подъездной дорогой к Митинскому кладбищу. Будет изменен приоритет движения на пересечении Пятницкого шоссе и подъездной дороги к Митинскому кладбищу. Также в выходные на время мероприятий будет работать выделенная полоса для общественного транспорта на участке Пятницкого шоссе от МКАД до улицы Барышиха.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Уточняется, что в Восточном округе будет ограничено движение на участках улицы Вешняковской, Суздальской, на участке проектируемого проезда №326, по Николо-Архангельскому проезду. В Западном округе будет ограничено движение по улице Рузской, Боровскому и Востряковскому шоссе. В Юго-Западном округе движение будет ограничено по Молодцовскому преозду и путепроводу через Симферопольское шоссе, по улицей Маршала Савицкого до Щербинского кладбища. Дополнительно будет введен запрет на остановку и стоянку автомобилей на улице Маршала Савицкого в районе дома 32.

Также в Южном округе будет перекрыт дублер Каширского шоссе от улицы Маршала Захарова до Орехового бульвара в сторону области. В Северном округе будут перекрыты участки Новосходненского шоссе, Фестивальной улицы, дорога к Перепечинскому кладбищу. Также в новой Москве будет ограничено движение на участке улице Адмирала Корнилова от 2-го Музыкального проезда до Киевского шоссе.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кроме того, в Юго-Западном округе будет перекрыто движение транспорта по Санаторной аллее, Тютчевской аллее, Новоясеневскому тупику и проезду от улицы Каховка до улицы Перекопская, а также участку улицы Перекопская от улицы Керченская до дома 7, строение 4 по Перекопской улице. Будет ограничен съезд с улицы Брусилова на проезд к улице Гагарина. Также будет введено одностороннее движение на улицах Николая Сироткина, Гагарина и Кузнецова для подъезда к Захарьинскому кладбищу; улице Миргородская и 1-му Миргородскому переулку для подъезда к Бутовскому кладбищу. Будет перекрыт дублер Каширского шоссе от улицы Шипиловская до Орехового бульвара в сторону области.

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