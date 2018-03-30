Студенты ВШЭ не знали, что встреча с Песковым была закрытой

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Студенты НИУ ВШЭ обратились к руководству факультета коммуникаций, медиа и дизайна с вопросами о встрече с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, в котором заявили, что заранее не знали о "закрытом" характере мероприятия.

Открытое письмо адресовано декану факультета коммуникаций, медиа и дизайна Андрею Быстрицкому и руководителю образовательной программы "Журналистика" Сергею Корзуну. "Вчера гостем студенческого ток-шоу нашего факультета "В точку" стал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Запись программы проходила в факультетской телестудии. Уже после ее записи Песков попросил оставить все снятое off the record. Студентам ничего не сообщали об этом формате", — говорится в письме.

Как заявили студенты, их не проинформировали, что на эфир придет Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что студенты ВШЭ готовят обращение к руководству, в котором, в частности, жалуются на цезуру в связи с решением не публиковать запись встречи с Песковым. В социальных сетях были опубликованы фрагменты выступления, в вузе сообщили, что появившиеся в сети записи были сделаны на мобильные телефоны самими учащимися и удалять их университет не будет.

Песков позже заявил, что в ситуации с публикациями записей с его встречи со студентами Высшей школы экономики никакой цензуры нет. Он отметил при этом, что во время общения исходил из того, что разговор носит закрытый характер.