Мемориал в память по погибшим в Кемерово в Ленинском садике в Казани

Мемориал в память по погибшим в Кемерово в Ленинском садике в Казани

КЕМЕРОВО, 30 мар — РИА Новости. Одиннадцатилетнему мальчику, чьи родители и сестра погибли в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", при содействии психологов рассказали о его потере, сообщила журналистам главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова, работающая сейчас на месте трагедии.

"Они (родственники и врачи) не могли справиться с собой, со страхом увидеть тяжелую реакцию ребенка, не знали, какие подобрать слова. Сегодня после длительной работы… мы подобрали правильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком", — рассказала психиатр.

По ее словам, мальчик "отреагировал, как и должен был отреагировать ребенок — плакал". При этом он не замкнулся в себе, стал разговаривать, спрашивал о будущем и где он будет жить.

"(Психологическая) помощь нужна не только детям, но и их близким родственникам, которые не могут решиться сказать об утрате родителей ребенку и затягивают эту ситуацию. Здесь наша задача — помочь справиться со своим горем, научиться помогать ребенку", — рассказала Портнова журналистам.

Перед смертью отец вытолкнул мальчика в окно, ребенок получил серьезные травмы. У него диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, лёгких, перелом костей таза без смещения, рваную рану щечной области. Главной сложностью стали проблемы лёгких, ребёнка подключали к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.

У мальчика остались бабушки. Уполномоченный по правам ребёнка в Кузбассе Дмитрий Кислицын ранее сообщал РИА Новости, что одна из бабушек и станет опекуном мальчика.

Пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В Кузбассе был объявлен трёхдневный траур.