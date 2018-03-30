После пожара в Кемерово 200 человек обратились за психологической помощью

Мемориал в Ленинском садике в Казани в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Мемориал в Ленинском садике в Казани в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Двести человек обратились за психологической помощью после пожара в Кемерово, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Огромная работа проводится по психолого-психиатрической помощи членам семей погибших, людям, которые очень эмоционально, сердечно отреагировали на это горе. За последние два дня 200 человек попросили помощи", — сказала Скворцова журналистам.

Она отметила, что важно организовать своевременную и полную помощь, чтобы психологические потрясения не сказались на физическом здоровье.

"В настоящее время мы со специалистами региона формируем психосоматическое отделения для постоянного мониторного контроля за состоянием здоровья всех, кто был вовлечен сейчас в это несчастье", — добавила министр.