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Общество

Сергея Мавроди похоронят на деньги вкладчиков "МММ-2011"

15:0930.03.2018
(обновлено: 15:18 30.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредприниматель, основатель компании МММ Сергей Мавроди. Архивное фотоПредприниматель, основатель компании МММ Сергей Мавроди. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди похоронят на деньги участников второй пирамиды, созданной им в 2011 году, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Александр Молохов.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Мы можем многое". Что обещал россиянам Сергей Мавроди
"У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011"", — сказал адвокат.

Он пояснил, что, скорее всего, похороны пройдут в субботу, но не стал раскрывать, где именно.

Что стало причиной смерти Мавроди, официально не сообщалось. СМИ писали о сердечном приступе.

Сергей Мавроди был, вероятно, самым известным аферистом новой России, с начала 90-х сумевшим обмануть миллионы россиян. Однако особенный колорит его истории придает тот факт, что после краха "МММ" и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока Мавроди смог основать несколько подобных проектов, причем не только в России, и привлечь новых вкладчиков.

Помешать ему не смогли ни новые уголовные дела, ни публичные предостережения уже обманутых людей – поверившие в новое "финансовое чудо" люди продолжали нести деньги в его организации. Таких было немало – только в первую "МММ" вложились, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов россиян. "МММ" вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида.

Немалую роль в сумасшедшей популярности "МММ" сыграла успешная рекламная кампания: по телевидению транслировались многочисленные рекламные ролики, в которых Леня Голубков рассказывал, как можно легко заработать не вставая с дивана. Образ "простого парня" Голубкова, близкого и понятного большинству россиян, привлекал все новых вкладчиков, искренне веривших в успех предприятия.

Предприниматель, основатель компании МММ Сергей Мавроди
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт рассказал, чем был обусловлен успех Мавроди
По воспоминаниям Мавроди, в "золотую эпоху" "МММ" поступавшие деньги просто не успевали считать, а сам аферист даже стал депутатом Госдумы. В прессе широкая кампания против "МММ" началась летом 1994 года, толчком к которой послужило заявление президента Бориса Ельцина о том, что "Леня Голубков не купит себе дом в Париже".

В результате последовавших разбирательств компания "МММ" обанкротилась, а Мавроди объявили в международный розыск. В 2003 году афериста арестовали (уже не первый раз) в его московской квартире за мошенничество в особо крупных размерах и подделку документов, в итоге он по приговору суда получил 4,5 года колонии общего режима.

Выйдя из тюрьмы, Мавроди объявил о запуске новых проектов – "МММ-2011" и "МММ-2012", обещавших ежемесячную прибыль от 20%. Успех "МММ" они унаследовать не смогли, хотя и нашли своих почитателей. Как и все подобные проекты, пирамиды потерпели крах. Параллельно Мавроди пытался построить финансовые пирамиды подобного типа за границей, прежде всего в Африке и Азии. Насколько успешно шел бизнес там, судить сложно.

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