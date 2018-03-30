Девятнадцать липецких школьников стали лауреатами форума "Шаг в будущее"

ЛИПЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Шестеро школьников из Липецкой области получили дипломы первой степени Всероссийского форума молодежи "Шаг в будущее",, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Молодые исследователи представляли результаты своей научной деятельности в форме докладов и макетных образцов на секциях: "Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего", "Естественные науки и современный мир", "Математика и информационные технологии", "Социально-гуманитарные науки в современном обществе".

"Дипломами Всероссийского форума научной молодежи "Шаг в будущее" первой степени награждены шесть школьников, второй степени также шесть человек, третьей степени — семь юных липчан". — говорится в сообщении пресс-службы.

Двое учащихся центра дополнительного образования Липецкой области получили дипломы в номинации "Абсолютное первенство среди юных участников форума".

Ученица детского технопарка "Кванториум" и школы №70 получила самую значимую награду форума — большую научную медаль. Ее работа "Исследование влияния микроудобрений на прорастание семян культурных растений" признана лучшей в области естественных наук.

"Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, талантливых мальчишек и девчонок, которые скоро возьмут на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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