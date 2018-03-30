В Челябинской области установят памятник упавшему в 2013 году метеориту

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Памятник метеориту, упавшему в 2013 году в озеро Чебаркуль в Челябинской области, установят в начале мая на берегу этого озера, предварительная стоимость его изготовления – около 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости в пятницу автор эскиза памятника, челябинский скульптур Данил Шмыгин.
Метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года, свидетелями его прохождения в небе в виде огненной вспышки стали жители Челябинской области и близлежащих регионов.
В Челябинске в феврале 2018 года был объявлен конкурс на лучший проект скульптурной композиции, посвященной 5-летию со дня падения метеорита в озеро, сообщают организаторы. Победителем из присланных на конкурс восьми проектов был признан эскиз Данила Шмыгина.
"Эскиз памятника я создал за час-полтора… Это два изогнутых металлических листа — символизируют шлейф от метеорита, а сердцевина — сам метеорит… за мгновение до падения в озеро. Высота будущего памятника – около 2 метров", — сказал он.
Как сообщила РИА Новости руководитель отдела продаж парк-отеля "Юность" (организатор конкурса) Марина Букина, планируется, что памятник будет изготовлен и установлен на берегу озера Чебаркуль в апреле 2018 года, в начале мая состоится его торжественное открытие.