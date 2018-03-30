Минсельхоз предложил разрешить охотиться на байкальскую нерпу

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Право охоты на байкальскую нерпу предлагается вернуть в проекте приказа Минсельхоза России о внесении изменений в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В октябре на южном побережье Байкала были обнаружены более 140 туш погибших нерп. Эксперты назвали одной из основных причин значительное увеличение популяции нерпы, после чего в действие вступили природные механизмы регуляции ее численности.
Проектом документа предлагается запретить добычу животного в южной части Байкала, "ограниченной прямой исходной линией, соединяющей северную оконечность мыса Верхнее Изголовье на полуострове Святой Нос с наиболее удаленной в сторону озера точкой мыса Покойники, расположенного на западном побережье озера – с 1 января по 1 апреля и с распаления (таяния — ред.) льда по 31 декабря", а также в северной части озера, ограниченной той же линией, "с 1 января по 10 апреля и с распаления льда по 31 декабря".