Чайка одобрил амнистию для уехавших за границу российских бизнесменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Генпрокурор Юрий Чайка назвал правильным подходом предложение амнистировать ряд российских бизнесменов, оказавшихся за рубежом, и допустил, что они стали жертвами прессинга силовиков.

"Это правильный подход. Ожидаем, что с учетом изменений в законодательстве этот механизм сработает", — заявил он журналистам в Екатеринбурге.

По словам главы Генпрокуратуры, "есть бизнесмены, которые в свое время испытали, скажем так, давление со стороны правоохранительных органов и вынуждены были уехать".

"Проверим, имели ли место эти нарушения. Будем этот вопрос решать", — заключил Чайка, не называя имен.

В начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль проработает список на консультациях с силовыми структурами.