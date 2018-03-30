В Кремле напомнили позицию по ситуации со Слуцким

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах, не относится к компетенции Кремля и не подлежит комментированию, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я неоднократно говорил, что мы не комментируем эту ситуацию. И вчера я это сказал, что ситуацию со Слуцким мы не считаем возможным комментировать, это абсолютно не наш вопрос, он не подлежит комментарию", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли озвучена позиция Кремля по этому поводу после того, как сам пресс-секретарь выразил личное мнение во время ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

Накануне в рамках встречи со студентами в ВШЭ Песков отметил, что обвинения в домогательствах, которые звучали в адрес Слуцкого, похожи на дань моде и попытки угнаться за "вакханалией", которая происходит в США. Слова пресс-секретаря президента привели Би-би-си.

"Я не хотел бы обсуждать то, о чем я вчера говорил со студентами. Это не было какое-то служебное мероприятие, здесь было недопонимание с режимом освещения. Это был абсолютно мой личный откровенный разговор", — добавил Песков.

Он также обратил внимание журналистов, что "не считает возможным комментировать эту ситуацию".

Слуцкого ранее обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Думская комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.