В Кремле напомнили позицию по ситуации со Слуцким

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах, не относится к компетенции Кремля и не подлежит комментированию, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне в рамках встречи со студентами в ВШЭ Песков отметил, что обвинения в домогательствах, которые звучали в адрес Слуцкого, похожи на дань моде и попытки угнаться за "вакханалией", которая происходит в США. Слова пресс-секретаря президента привели Би-би-си.
"Я не хотел бы обсуждать то, о чем я вчера говорил со студентами. Это не было какое-то служебное мероприятие, здесь было недопонимание с режимом освещения. Это был абсолютно мой личный откровенный разговор", — добавил Песков.
Он также обратил внимание журналистов, что "не считает возможным комментировать эту ситуацию".
Думская комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.