Академик предложил увековечить атомное открытие в московском метро

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Выдающийся российский ученый, мировой лидер в области синтеза новых химических элементов академик Юрий Оганесян предложил для популяризации науки установить на станции метро "Динамо" в Москве памятную доску в честь сделанного там в 1940 году открытия спонтанного деления ядер атомов урана, которое сыграло большую роль в создании технологий использования атомной энергии.

"Хочется попросить мэрию Москвы на станции метро "Динамо" поставить мемориальную доску, на которой написать — "Здесь на глубине 40 метров молодыми физиками Ленинградского физико-технического института Георгием Флеровым и Константином Петржаком, работавшими под руководством Игоря Васильевича Курчатова, был открыт четвертый вид радиоактивного распада атомных ядер — спонтанное деление", — сказал Оганесян в пятницу на Общем собрании РАН в своей речи по случаю вручения ему высшей награды Академии наук — Большой золотой медали имени Ломоносова.

"Молодые люди, которые назначают свидание в метро, в ожидании друг друга обратят внимание на эту табличку и таким образом будут приобщаться к науке", — добавил Оганесян.

Спонтанное деление было открыто Флеровым и Петржаком в результате наблюдений за распадом ядер атомов урана. Поскольку космические лучи создают в ими порождённых атмосферных ливнях космических лучей поток нейтронов, то при опытах на поверхности земли экспериментально трудно отделить события спонтанного деления атомных ядер от вынужденного, вызванных этими нейтронами. Для снижения нейтронного фона от космических лучей, мешающих изучению явления, в качестве экрана может служить многометровый слой грунта или воды. Поэтому опыты проводились в московском метро на станции "Динамо" под землей на глубине нескольких десятков метров.

Результаты, полученные Флеровым и Петржаком, означали, что для начала цепной ядерной реакции не обязательно нужны специальные нейтронные источники — первые нейтроны, которые запускают эту реакцию, дадут самопроизвольно распадающиеся атомные ядра.