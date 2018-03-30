В московском метро запустили тематический поезд "Малый театр"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Тематический поезд, посвященный Малому театру России, вышел на Замоскворецкую линию московского метро в пятницу, за полгода новый поезд перевезет порядка 2 миллионов человек, рассказал заммэра столицы, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Заммэра отметил, что московский транспорт выполняет не только свои непосредственные функции, но и "погружает пассажиров в историю", в данном случае, историю лучших театров России. "Поэтому я уверен, что пассажиры будут с удовольствием выбирать именно этот поезд, чтобы погрузиться в атмосферу замечательного Малого театра", — добавил он.
"Я когда увидел этот поезд, вспомнил все свое детство, хотите – верьте, хотите – нет. Я впервые в Москве вышел из метро в 1953 году и увидел Малый театр. С этого началась моя жизнь и биография. И эти надписи в поезде — это целая история. Я уверен, что те, кто будут ездить в этом поезде, узнают огромную 263-летнюю историю старейшего русского театра. Поэтому у коллектива большая благодарность, и я ее передаю", — заключил художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.