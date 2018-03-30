Минприроды контролирует ситуацию с мусорным полигоном "Ядрово"

Ситуация с мусорным полигоном в Волоколамске (112)

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минприроды России держит на особом контроле ситуацию с мусорным полигоном "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, сообщил РИА Новости министр экологии и природопользования РФ Сергей Донской.

"Держим", — сказал он, отвечая на вопрос, держит ли Минприроды РФ ситуацию на особом контроле.

На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.

Ранее в Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на мусорном полигоне "Ядрово". Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.