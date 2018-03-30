Закрытый участок фиолетовой ветки московского метро открыли на день раньше

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Станции московского метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии открылись на день раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба метрополитена.

Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрылись для строительства Кожуховской ветки. Ограничения на участке связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" — "Лермонтовский проспект". В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо временное прекращение движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.

"Сегодня 30 марта в 10.00, на день раньше запланированного срока и после завершения необходимых проверок, связанных с безопасностью движения, для пассажиров открылись станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатные автобусы будут работать до 13.00, после этого времени по временным выделенным полосам смогут ездить автомобилисты. "После 13.00 отменятся временные выделенные полосы. Начиная с этого часа, с 13.00 автомобилисты смогут беспрепятственно выезжать на отмененные "выделенки", — сказано в сообщении.