Аксенов рассказал о качестве питьевой воды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Недостатка в питьевой воде в Крыму нет и не предвидится, однако качество воды в нескольких регионах полуострова не соответствует санитарным нормам, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Общий объём наполнения наливных питьевых водохранилищ достаточен для гарантированного водоснабжения восточной части Крыма… Все населённые пункты республики Крым обеспечены питьевой водой. Дефицита нет и не будет", — сказал Аксенов в своем отчете о результатах работы правительства республики.

Завершена разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики Крым, отметил он. Серьезной проблемой остается качество питьевой воды.

"Отклонения (в качестве воды) от требований СанПиН выявлены в Красноперекопском, Первомайском, Джанкойском, Сакском, Раздольненском, Черноморском районах, в Евпатории", — сказал Аксенов.

На мероприятия по обеспечению качества воды до 2030 года запланировано направить более 36 миллиардов рублей, сказал Аксенов. Ряд мероприятий по доочистке воды в Симферополе, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, Белогорском районе будут проведены в 2018 и 2019 годах.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий — около 140 тысяч гектаров. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы полуострова обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>