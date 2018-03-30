Власти назвали видео с масштабным загрязнением приморской бухты фейком

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Видео из Находки, на котором показано масштабное загрязнение бухты угольной пылью, оказалось фейком, возможно, оно было снято несколько лет назад, сообщили РИА Новости в Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора.

В соцсетях распространяется видео, на котором, по словам его автора, показано состояние воды в бухте в районе Находки. На видео заметно, что у берега большая площадь акватории покрыта темной пленкой. Как рассказывает автор, это угольная пыль. По его словам, такое масштабное загрязнение в этом месте он наблюдает впервые. Также видно, как буксиры разгоняют с поверхности воды водными потоками угольную пыль.

"Тот ролик, который стал поводом для беспокойства широкой общественности, где показан черный лед, буксиры, которые что-то смывают, это откровенный фейк. Может быть, это было три года назад. Мы сейчас собираем пробы, чтобы специализированная лаборатория идентифицировала, чье это. Нужно привлечь к ответственности нарушителей. Там море голубое, пароходов нет", — рассказал собеседник агентства.

Представитель ведомства отметил, что специалисты на месте нашли небольшое темное пятно, но уголь ли это, установят в лаборатории.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки.

Власти края с начала года подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля. Ранее сообщалось, что суд приостановил работу ЗАО "Порт Восточные ворота — Приморский завод" за превышение объемов грузооборота, утвержденных в документации о санитарно-защитной зоне.