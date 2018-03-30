Жителям Волоколамска раздают средства индивидуальной защиты

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Спасатели раздают средства индивидуальной защиты жителям подмосковного Волоколамска после объявления режима повышенной готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Режим повышенной готовности вводится с 30 марта. Это решение главы администрации — усилить группировку по дегидратации полигона. Средства индивидуальной защиты уже частично розданы и будут дополнительно еще закуплены. По количеству — столько, сколько потребуется", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мониторинг воздуха в Волоколамске проводится постоянно каждые 20 минут в двух районах города, а также в районе полигона ТБО.

Представитель ГУ МЧС также заявил РИА Новости, что эвакуация жителей Волоколамского района из-за ситуации с мусорным полигоном "Ядрово" не планируется.

"Эвакуации не планируется, такое решение не принималось", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вопрос об отправке нуждающихся в этом жителей района в санатории будет решаться индивидуально, после обращения жителей к врачам.

Режим ЧС ранее ввели на территории "Ядрово" в Волоколамском районе из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.