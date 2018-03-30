В 23 московских парках в апреле пройдут субботники

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Городские субботники пройдут в 23 парках столицы 14 и 21 апреля, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Общегородские субботники запланированы в 23 парках столичного департамента культуры. Москвичи смогут присоединиться к акции 14 и 21 апреля. На месте им выдадут необходимый инвентарь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти дни все желающие также смогут убраться в своем дворе, обновить цветники, подкрасить и отремонтировать то, что за зиму потеряло приглядный вид.

Субботники пройдут в парке "Зарядье", саду имени Баумана, Парке Горького, "Сокольниках", "Кузьминках" и в других парках в 10.00.

После уборки территорий для гостей парков проведут развлекательные мероприятия: мастер-классы, пикники, квесты и концерты.