Власти Крыма назвали фантазией сообщения о телевещании Киева на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Вещания украинских теле- и радиоканалов на Крым в реальности нет и остается исключительно нереализованной фантазией киевских властей, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства – министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

В четверг министерство информационной политики Украины сообщило, что украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

"В реальности вещания нет. Оно исключительно в их нереализованных фантазиях", — сказал Полонский.

При этом вице-премьер подчеркнул, что воспринимает подобные заявления только с иронией.

"Предполагаю, что схема вещания следующая: чиновники министерства сокрытия информации Украины включили на этот канал телевизор и положили перед ним карту Крыма. После чего отчитались о начале вещания. Впрочем, такими же методами они транслируют на Крым украинское радио. Просто перед картой стоит радиоприемник", — сказал Полонский.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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