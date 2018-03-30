Росимущество существенно снизило стоимость часов экс-губернатора Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар — РИА Новости. Росимущество на 90% снизило стоимость коллекции элитных часов бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, выставленных на аукцион, в связи с отсутствием заявок на товар.
Росимущество поясняет, что часы ранее были в употреблении, находятся на хранении длительный период времени.
"В связи с тем, что при проведении предыдущих аукционов поданные заявки отсутствовали, начальная цена снижена на 90% и составляет 1 миллион 139 тысяч 290 рублей", — отметили в ведомстве.
Заявки принимаются до 26 апреля.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин 9 февраля осужден Южно-Сахалинским городским судом на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей за коррупционные преступления.