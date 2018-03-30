В Перми неграмотная девушка почти 30 лет жила без документов

ПЕРМЬ, 30 мар — РИА Новости. Служба социальной защиты Перми приступила к оформлению документов для неграмотной девушки, которую почти 30 лет назад как беспризорницу забрала к себе пермская семья, там ее били и эксплуатировали, рассказали РИА Новости в региональном министерстве социального развития.

По информации министерства, примерно 26-27 лет назад жительница Перми заметила на Центральном колхозном рынке девочку. Никого из взрослых рядом с малышкой не оказалось, поэтому женщина взяла ее к себе. Приютив беспризорного ребенка, пермячка не стала обращаться за помощью ни в милицию, ни в комиссию по делам несовершеннолетних — мать двоих детей утаила ее от правоохранительных органов, решив вырастить самостоятельно.

В семье малышку нарекли Мариной, дали свою фамилию и отчество по имени мужа. Но документов при этом оформлять не стали — для выдачи свидетельства о рождении требовалось как минимум знать, когда девочка появилась на свет, что никому было неведомо.

О судьбе девушки без документов стало известно лишь после смерти женщины, которая ее нашла. Помочь оформить паспорт и медицинский полис для Марины решил сын ее случайной опекунши. Без него воспитанная в чужой семье пермячка, вероятно, еще бы долго не решилась заявить о своем существовании.

Приют для рабыни

"На данный момент сотрудниками социальной защиты ведется работа по оформлению документов для неизвестной гражданки. Для нее организована консультация врача-пульмонолога, предоставлены необходимые лекарства, продукты питания, вещи", — рассказали агентству в краевом минсоцразвития.

О существовании Марины узнали и в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае. К Павлу Микову сын неофициальной опекунши обратился еще при жизни матери — в середине прошлого года (женщина скончалась в феврале).

При выяснении обстоятельств ситуации оказалось, что девушка без документов с малолетнего возраста фактически была бесплатной рабочей силой. По информации омбудсмена, нашедшая девочку женщина отдала ее в семью своей дочери, а та эксплуатировала ребенка в хозяйстве и долгие годы не пыталась установить ее личность и оформить опеку. Впоследствии девочку стала содержать мать заявителя, которую Марина называет бабушкой.

"Вся семья была в курсе этой истории, более того — по словам заявителя, его сестра наносила побои ребенку, после чего ее и забрала жить к себе мать заявителя", — отметил омбудсмен.

По мнению Микова, многолетнее содержание ребенка в таких условиях "по сути можно сравнить с рабством". Уполномоченный по правам человека уверен, что ответственность за происшедшее должен нести заявитель — названый брат Марины, который был обязан сообщить в полицию об обнаружении человека без документов.

Омбудсмен подчеркнул, что при обращении к нему сына неофициальной опекунши Марины была дана юридическая помощь, а самой девушке решили помочь пройти бесплатное ультразвуковое исследование в одной из поликлиник Перми. Однако у врача девушка так и не появилась.

"Впервые заявители пришли в приемную уполномоченного летом 2017 года с просьбой помочь установить личность и оформить документы. Соответствующие ходатайства были направлены в ГУ МВД, разъяснен порядок действий по установлению личности, в том числе через миграционную службу", — пояснил Миков.

После того как необычный случай получил огласку в пермских СМИ, на ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Следственный комитет РФ по Пермскому краю начал доследственную проверку по данному факту.

"В настоящее время следователями проводятся мероприятия, направленные на установление и проверку достоверности всех обстоятельств, приведенных в средствах массовой информации со слов уполномоченного по правам человека в Пермском крае. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение", — заявили в ведомстве.

В аппарате омбудсмена подчеркивают, что с учетом давности ситуации на оформление документов и установление личности Марины потребуется много времени. Сложность добавляет и тот факт, что из-за безответственности своих незаконных опекунов девушка в свои почти 30 лет не умеет ни читать, ни писать.

Сейчас Марина живет за счет случайных заработков. Под свою опеку ее взяли представители пермской общественности и сотрудники территориального управления краевого минсоца. В частности, для психологической помощи и составления плана дальнейшего социального сопровождения Марине предложено размещение в региональном центре социальной адаптации.