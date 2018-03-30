МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Александр Чернышев. Детские зоны и кинотеатры на последних этажах, разнесенные по периметру эскалаторы, ведущие в тупик коридоры — торговые центры делают все, чтобы задержать посетителей подольше. Причем, завлекая толпы людей, там далеко не всегда готовы к чрезвычайным ситуациям и срочной эвакуации. Двери запасных выходов часто закрыты, подходы к ним завалены хламом. РИА Новости разбирается, как устроена система безопасности в торгово-развлекательных комплексах.

Нормы и правила

Во время пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Кинозалы, где больше всего жертв, располагались на последнем, четвертом этаже здания. Это сильно осложнило эвакуацию — при сильном задымлении вывести оттуда людей было очень трудно. К тому же, по предварительной версии, запасные выходы были заперты — пришлось ломать двери.

"Зимняя вишня" — далеко не единственный торговый центр, где досуговая зона, в том числе игровые площади, детские городки и лабиринты, расположены на верхних этажах.

В Строительных нормах и правилах (СНиП) четко прописано: детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от пожарного выхода. Однако это положение носит рекомендательный характер, поэтому на практике его чаще всего игнорируют.

Мы решили посетить ТРЦ с большой проходимостью в нескольких районах Москвы и посмотреть, на каких этажах там находятся детские площадки, а также как соблюдаются правила пожарной безопасности. Перед "рейдом" мы проконсультировались с ветераном пожарной службы и выяснили, на что в первую очередь следует обратить внимание.

"Ключевые моменты: огнетушители — невысоко от пола; доступ к пожарным гидрантам — незатрудненный; пожарные краны должны легко открываться, если же закрыты, то ключ — рядом под стеклом; свободный проход к аварийным выходам; никаких решеток на окнах и люках; наличие датчиков дыма и системы дымоудаления. Это далеко не полный список. Но если что-то из перечисленного не так, нужно жаловаться в МЧС", — пояснил он.

Коммерческий подход

Наша первая точка — детский центр "Кидбург" в ТРЦ "Ривьера". Этаж третий, последний. Управляющая городка Наталья Любавская признается: "Вопрос размещения тех или иных зон в торговом комплексе решается так, чтобы обеспечить его максимальную проходимость. Это вопрос коммерческого интереса". В самом "Кидбурге", заверяет Любавская, пожарная безопасность продумана до мелочей, а персонал обучен тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Идем по залу: в каждой зоне городка есть огнетушитель, по всему периметру — указатели аварийных выходов, доступу к запасной лестнице ничто не препятствует. Кроме того, есть специальная комната с усиленной вытяжкой — для детей с ограниченными возможностями передвижения. Там можно укрыться в случае возгорания.

Несколько хуже с противопожарной безопасностью в детском развлекательном центре "Лазерленд" на третьем этаже ТРЦ "Гагаринский". К первому эвакуационному выходу мешает приблизиться заграждение. К тому же он частично заставлен коробками и другим хламом. К эвакуационному плану на стене приставлена лестница. Впрочем, даже когда ее убрали, сотрудник "Лазерленда" не смог объяснить, как правильно покинуть помещение при пожаре.

Интересуемся у персонала, почему захламлен аварийный выход. Менеджер детского центра Никита Суровцев отвечает: "Прямо сейчас все уберем". Допущенные нарушения он объясняет небольшой площадью арендуемого помещения — некуда складировать оборудование.

Руководитель проектов пожарных систем Сергей Победоносцев утверждает, что подобные нарушения типичны для российского бизнеса. "Арендатор в стремлении сэкономить снимает как можно более маленькое помещение, поэтому вынужден использовать любые дополнительные площади для складирования мусора и инструмента", — отмечает он. И обращает внимание на некомпетентность персонала: "При приеме на работу каждый сотрудник обязан пройти первичный инструктаж, затем — инструктаж на рабочем месте. На деле в соответствующих документах просто ставится подпись".

Никому не должны

Размещение развлекательных центров и зон для детей на последних этажах Победоносцев связывает с относительной новизной формата детских игровых помещений: "ТЦ рассчитаны под одно, а по факту в них появляется совсем другое. Приходится делать перепланировку, а изменения в проектную документацию не вводятся. В итоге в экстремальной ситуации система пожарной безопасности может не справиться, потому что рассчитана на меньшую нагрузку".

Однако и в сравнительно новых торговых комплексах детские зоны расположены наверху. Идем в один из самых больших ТЦ Москвы — "Афимолл Сити". Детская зона находится в развлекательном центре "Космик" — на четвертом этаже. То есть выше на два этажа, чем указано в СНиП. Однако сотрудники прекрасно знают, что это положение Строительных норм и правил носит лишь рекомендательный характер, а значит, необязательно к выполнению.

"Сейчас детские зоны могут располагаться где угодно. В остальном же пожаробезопасность торгового центра оцениваю на пять. Осенью нам поступали звонки о бомбе — мы полностью эвакуировали людей за 17 минут", — отчитывается главный инженер "Афимолл Сити" Александр Куприн.

Та же ситуация и в регионах: практически в любом ТЦ кинотеатры и игровые зоны загнаны на последние этажи. Это не случайность. Профессор Высшей школы урбанистики Григорий Ревзин, который в свое время входил в градостроительный совет Москвы, написал в фейсбуке большой пост о том, почему бизнес готов на все, чтобы увеличить число посетителей. В частности, он отмечает: "Детские центры — это средство для привлечения дополнительного потока покупателей из родителей, использование детей для коммерческой эффективности. Необходимо запретить их размещение в торговых центрах".

Цель заключается в том, чтобы сначала создать поток семейного посещения, а потом разъединить детей и родителей, отправив взрослых за покупками, уверен Ревзин. При этом нужно надолго задержать людей в здании.

"С точки зрения торговли важно, чтобы выходы были не на виду, чтобы, пока не прошел весь этаж, выйти было нельзя — все рассчитано на замедление движения и увеличение времени пребывания в ТЦ", — отмечает Ревзин.

В регионах ситуация осложняется еще и тем, что под торговые центры переоборудуются бывшие промышленные здания 1930-1940 годов, подчеркивает Сергей Победоносцев. "Обычно капитальный ремонт не делается, а постройка в своей основе не соответствует современным требованиям, что повышает пожарную опасность", — указывает он. Характерный пример — сгоревший комплекс "Зимняя вишня". Здание было построено в 1936-м под Кемеровскую кондитерскую фабрику № 1.

Из совета в обязательство

Что делать с предпринимателями, которые полностью игнорируют рекомендации в угоду коммерческим интересам? По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, этот вопрос надо решать законодательно. "Однозначно необходимо перевести положение о размещении детских игровых зон из разряда рекомендательного в обязательный. Все, что касается детей, должно быть максимально безопасно. События в Кемерово показывают, что подход должен быть пересмотрен", — заявил он в комментарии РИА Новости.

Тем временем рядовые граждане уже включились в борьбу за безопасность общественных мест. В социальных сетях после кемеровской трагедии запустили акцию: чтобы убедиться в исправности аварийных выходов в зданиях, посетители выкладывают фотографии нарушений с хештегом #заперто. Первые результаты неутешительны: во многих торговых центрах по всей стране участники акции обнаружили, что двери эвакуационных выходов либо закрыты на ключ, либо на них висят велосипедные замки.

Большой малый бизнес

Официальную проверку, однако, организовать сложнее. Это связано с мерами по ограничению административного давления на бизнес, планомерно вводимыми в России со второй половины нулевых. Так, в мае 2008 года президент Дмитрий Медведев подписал указ "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности": органам госконтроля запретили проверять юридические лица чаще, чем раз в три года (за исключением налогового контроля). Тогда же Медведев потребовал, чтобы "правоохранительные органы и всякого рода власти перестали кошмарить бизнес".

В июле 2015-го вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие надзорные каникулы для малого бизнеса с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018-го. Сейчас Министерство чрезвычайных ситуаций имеет право начать проверку только с санкции прокуратуры либо по жалобе, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

Такие послабления способствуют стремлению бизнесменов во что бы то ни стало зарегистрировать свой бизнес как малый. Для этого необходимо соответствовать двум основным критериям: не более 100 человек персонала и не больше 800 миллионов годовой выручки. Кроме того, зачастую торговые центры управляются малыми предприятиями, что и спасает их от проверок.

Есть еще один немаловажный аспект, на котором акцентируют внимание эксперты: с 2005 года Госпожнадзор не участвует в приемке новых объектов, теперь этим занимается Госстройнадзор. Анонимный источник РИА Новости в МЧС отрицательно оценивает эти изменения: "Раньше в проекте строящегося здания или объекта был раздел по пожарной безопасности, до его согласования никто не имел права начинать работы. Сейчас Госстройнадзор уже после строительства приходит и выясняет, что здание построили неправильно. Выписывается штраф на 50-100 тысяч рублей, а нарушения остаются".

Закрыть нельзя оставить

Тем не менее после трагедии в Кемерово внеплановые проверки пожарной безопасности в торговых центрах и общественных местах развернулись по всей стране. "Особое внимание обратим на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, а также дадим оценку эффективности и своевременности принимаемых контролирующими органами мер по выявлению и профилактике правонарушений в области пожарной безопасности", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Закрыть ТЦ можно, только если из-за нарушений требований пожарной безопасности пострадали или погибли люди. Либо по решению суда — а это процесс небыстрый. В остальных случаях КоАП и УК предусматривают лишь денежный штраф.