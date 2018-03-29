В Москве после проверки закрыли ТЦ "Щёлково"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. После проведения внеплановой проверки пожарной безопасности в Москве закрыли торговый центр "Щёлково". Об этом сообщает "Бизнес ФМ".

В данный момент двери торгового центра опечатаны.

Администрация ТЦ заявила, что не может назвать сроки, когда комплекс возобновит работу.

В материале также указано, что одна из сотрудниц торгового центра в соцсетях написала о том, что его закроют на три месяца.

Торговый центр "Щёлково" построен на месте цехов завода "Хроматрон", который после завершения строительства в конце 80-х годов не был введен в эксплуатацию.

По всей России сообщают о проверках пожарной безопасности в местах массового скопления людей после трагедии в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.