В России с 2019 года планируют увеличить пособие по безработице

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минтруд РФ приступил к разработке закона, корректирующего условия и сроки предоставления пособия по безработице, соответствующее уведомление появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что за счет изменений удастся повысить размеры пособия.

"Проектом федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения и сроков выплаты пособия по безработице, позволяющие увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице, а также повысить уровень доступности социальной поддержки ищущих работу граждан", — говорится в уведомлении.

"Проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности социальной поддержки безработных граждан и стимулирования их к активному поиску работы", — отмечается на портале.

Отмечается, что пособие по безработице является одним из элементов защиты от безработицы и представляет собой гарантию государства по предоставлению социальной поддержки безработным гражданам в виде возмещения части утраченного заработка.

"Однако размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице не изменялись с 2009 года и в настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума", — подчеркнули в Минтруде.

"Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу: январь 2019", — отмечается в документе.