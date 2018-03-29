Силуанов по-прежнему считает Улюкаева своим товарищем

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по-прежнему считает своим товарищем находящегося в заключении экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, при этом сохраняет деловые отношения с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным.
Улюкаева приговорили к восьми годам колонии за получение взятки в 2 миллиона долларов от Сечина за заключение, позволившее "Роснефти" приобрести у государства "Башнефть". "Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен", — сказал Силуанов. Однако для окончательного вывода необходима вся полнота информации, отметил министр финансов, добавив, что он ею не располагает. "Я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется", — заявил Силуанов.
Он также заверил, что не стал более осторожно оценивать возможные последствия собственных решений. "Мы, во всяком случае, в нашем ведомстве, всегда готовим предложения исходя из четкого понимания целей и последствий тех или иных финансовых решений, бюджетных решений, которые мы готовим. И если здесь думать о том, что, а вдруг растолкуют так это, что мы лоббируем интересы тех или иных групп — ничего не выйдет тогда. Лучше тогда не работать на государственной службе", — сказал глава Минфина.