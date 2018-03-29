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Общество

Силуанов по-прежнему считает Улюкаева своим товарищем

Сюжет:
Приговор Алексею Улюкаеву (69)
17:1429.03.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фотоАлексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по-прежнему считает своим товарищем находящегося в заключении экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, при этом сохраняет деловые отношения с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным.

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Я знаю, что Алексей действительно мой товарищ, мы с ним много проработали вместе, еще и по Минфину, по Центральному банку, будучи коллегой по министерству экономического развития", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Дождь". На вопрос о том, остается ли Улюкаев его товарищем, Силуанов ответил: "Безусловно".

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии за получение взятки в 2 миллиона долларов от Сечина за заключение, позволившее "Роснефти" приобрести у государства "Башнефть". "Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен", — сказал Силуанов. Однако для окончательного вывода необходима вся полнота информации, отметил министр финансов, добавив, что он ею не располагает. "Я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется", — заявил Силуанов.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На вопрос об отношениях с главой "Роснефти" министр финансов ответил так: "С Игорем Ивановичем (Сечиным – ред.) у нас как были, так и остаются деловые отношения". "Я хочу сказать, что наши деловые отношения как складывались, так и продолжают сегодня складываться, вне зависимости от каких-либо решений", — добавил Силуанов.

Он также заверил, что не стал более осторожно оценивать возможные последствия собственных решений. "Мы, во всяком случае, в нашем ведомстве, всегда готовим предложения исходя из четкого понимания целей и последствий тех или иных финансовых решений, бюджетных решений, которые мы готовим. И если здесь думать о том, что, а вдруг растолкуют так это, что мы лоббируем интересы тех или иных групп — ничего не выйдет тогда. Лучше тогда не работать на государственной службе", — сказал глава Минфина.

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"У нас много говорят о том, что чиновники боятся принимать решения, поскольку, значит, на них могут быть потом заведены какие-то дела. Но если ты искренне, профессионально готовишь такие предложения, то я считаю, что здесь никаких мотиваций, никаких оснований говорить о том, что мы под колпаком находимся или кто-то еще находится под колпаком, просто нет. Ты должен делать свое дело. Если ты профессионал, делай это профессионально", — заявил министр.

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