Найденных в прошлом году в Москве двух львят передадут в Липецкий зоопарк

Изъятый сотрудниками полиции во время рейда в кальянную в центре столицы четырехмесячный львенок. Архивное фото

Изъятый сотрудниками полиции во время рейда в кальянную в центре столицы четырехмесячный львенок. Архивное фото

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Львенка Кальянчика, изъятого из одной из кальянных Москвы, а также львицу Киру, обнаруженную в московском районе Бирюлево, передадут из центра передержки в Липецкий зоопарк, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Львица Кира была обнаружена зимой 2017 года в промышленной зоне московского района Бирюлево инспекторами департамента во время патрулирования. До настоящего времени молодая львица проживала в подведомственном департаменту центре реабилитации диких животных "Простар+". Туда же поступил и львенок Кальянчик, обнаруженный летом 2017 года в кафе в центре столицы, собственниками которого не были предоставлены документы, подтверждающие законность владения зверем.

"В Липецкий зоопарк отправятся львица Кира, найденная в Бирюлево, и львенок Кальянчик, изъятый из московской кальянной. Животные одного возраста, проживали в одном вольере, хорошо контактируют друг с другом", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил руководитель департамента Антон Кульбачевский, между Москвой и Липецким зоопарком налажено постоянное сотрудничество.

"В зоопарке хорошие условия содержания животных. Не так давно мы передали коллегам двух зеленоградских медведей Мишу и Машу. Что касается случаев с дикими кошками, то, к сожалению, подобные истории мы фиксируем все чаще, и это результат безответственного поведения людей. Поэтому закон о защите диких животных в Москве крайне необходим", — подчеркнул глава ведомства.

Закон о защите диких животных в Москве могут принять в первом чтении в 2018 году. Законом предлагается установить правила по содержанию экзотических и диких животных в квартирах. Как ранее сообщил РИА Новости Кульбачевский, закон прошел краудсорсинговый проект, в котором участвовало свыше 2,8 тысяч москвичей, многие его участники активно высказывались за полный запрет заводить диких животных в квартирах.