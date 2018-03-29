В ГД спросят правительство о возможности запрета несъемных решеток в школах

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции запросит в правительстве РФ информацию о целесообразности запрета установки несъемных решеток в зданиях детских образовательных учреждениях, соответствующее протокольное поручение было принято депутатами на пленарном заседании в четверг.

"Поручить комитету ГД по безопасности и противодействую коррупции запросить в правительстве РФ информацию о целесообразности (возможности) запрета установок несъемных решеток на окнах помещений, связанных с пребыванием детей в образовательных учреждениях РФ", — говорится в тексте протокольного поручения.

Автором поручения выступили депутаты от "Справедливой России" Сергей Миронов, Ольга Епифанова и Дмитрий Ионин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.