ФСБ обязала мессенджеры предоставить ключи шифрования в течение десяти дней

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. "Организаторы распространения информации" (такие как Telegram) обязаны предоставлять ФСБ РФ ключи шифрования "в возможно короткий срок, но не более 10 дней", следует из приказа спецслужбы.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, в частности, вносит изменения в пункт приказа, который раньше звучал так: "Организатор распространения информации в сети "Интернет" осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения".

Новый приказ добавляет в пункт следующее: "В возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса".

Уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования назначается Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ (в прошлой редакции приказа — организационно-аналитическое управление Научно-технической службы ФСБ).

На прошлой неделе Верховный суд России отклонил иск мессенджера Telegram к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и обязал в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.