Судьей проекта "Ты супер!" стал певец Владимир Пресняков

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Популярный певец Владимир Пресняков стал членом жюри вокального конкурса "Ты супер!".

Появление артиста в судейском кресле оказалось сюрпризом для всех участников, но особенно для 11-летней Эльвиры Филатовой: девочка подготовила для выступления как раз песню Преснякова "Острова". Тем не менее, присутствие исполнителя в зале не помешало ей хорошо спеть и получить от судей четыре зеленые кнопки.

На этом выступление Эльвиры не закончилось, девочка прочитала стихотворение в честь дня рождения Преснякова — 29 марта певцу исполнилось 50 лет.

"Эльвира, когда я записывал песню "Острова", мне тоже было 11 лет. Для меня это целая эпоха! Я сразу вспомнил счастливое детство, перенёсся в светлую веселую Москву. Своим выступлением ты вернула меня в этот замечательный беззаботный возраст!" — признался артист.

Подробности этой встречи НТВ покажет в субботу, 31 марта.

Певец уже принимал участие в проекте. В первом сезоне "Ты супер!" он поддерживал участницу Валерию Шачневу.

Международный вокальный конкурс проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Соревнования помогают детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать талант и исполнить заветные мечты.