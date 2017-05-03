Пресняков сравнил участницу конкурса "Ты супер!" с Натальей Подольской

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На НТВ продолжается второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!", по условиям которого в полуфинал проходят только четыре участника, которых выберет каждый из членов жюри.

В первом туре отборочных испытаний конкурсантка из Курска, 15-летняя Валерия Шачнева, поразила жюри и зрителей чувственным исполнением песни "Там нет меня" и задала высокую планку для своих будущих номеров.

Поддержать участницу во втором туре пришёл известный певец Владимир Пресняков. Он, как и члены жюри, был впечатлен выступлением Леры: "Сначала я не мог понять, почему такая маленькая девочка поёт такую осознанную, взрослую песню. Сейчас, когда я наблюдал за тобой, каждая нота выворачивала мне сердце. В твоём выступлении я услышал то, что однажды зацепило меня в исполнении моей жены — Натальи Подольской. Когда она пела "Поздно" еще будучи совсем молодой девушкой — она, казалось, прожила всю боль, все болезненные повороты судьбы, которыми наполнена эта песня. То же самое я увидел сейчас — и это удивительно!".

Также не смог скрыть восхищения и член жюри Виктор Дробыш: "Я в восторге. Обсуждать тебя было бы неправильно, надумано, нечестно. Ты можешь с гордостью носить это звание — "певец". Каждый твой выход на сцену — это супер".

Оценить выступление Валерии Шачневой зрители смогут в субботу, 6 мая в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.